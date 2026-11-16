IID,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IID, hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 30,38 JPY. Im letzten Jahr hatte IID, einen Gewinn von 49,11 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,35 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at