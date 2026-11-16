|
16.11.2026 06:31:29
IID,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IID, hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 30,38 JPY. Im letzten Jahr hatte IID, einen Gewinn von 49,11 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,35 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!