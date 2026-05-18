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18.05.2026 06:31:29
IID, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IID, präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,67 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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