IID, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IID, präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

IID, hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 16,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,310 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent auf 1,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 63,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 62,64 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,17 Prozent auf 6,08 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,95 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at