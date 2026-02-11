Iida Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Iida Group hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 65,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51,30 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 371,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at