Iida Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Iida Group hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 54,91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 380,52 Milliarden JPY – ein Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iida Group 326,06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at