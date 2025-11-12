Iida Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iida Group hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 61,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iida Group 48,61 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Iida Group 358,97 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 359,58 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at