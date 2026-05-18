18.05.2026 06:31:29

Iida Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iida Group äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Iida Group ein EPS von 45,50 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 452,18 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 229,13 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 181,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,37 Prozent auf 1 508,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 459,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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