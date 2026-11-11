Iida Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iida Group lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Iida Group ein EPS von 61,16 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 386,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 358,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at