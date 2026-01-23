|
IIFL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
IIFL lud am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,92 INR. Im Vorjahresviertel hatte IIFL 0,960 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat IIFL im vergangenen Quartal 34,20 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IIFL 23,36 Milliarden INR umsetzen können.
