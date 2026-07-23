IIFL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IIFL ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IIFL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,92 Milliarden INR – ein Plus von 31,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IIFL 29,59 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at