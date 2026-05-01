|
01.05.2026 06:31:29
IIFL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
IIFL hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,80 INR gegenüber 4,89 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 36,85 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IIFL 25,64 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 39,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,07 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,60 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 133,74 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!