IIFL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IIFL hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,80 INR gegenüber 4,89 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 36,85 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IIFL 25,64 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 39,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,07 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,60 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 133,74 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at