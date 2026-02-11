IIFL Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IIFL Securities hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 6,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,31 Milliarden INR – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IIFL Securities 6,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at