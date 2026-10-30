IIFL Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IIFL Securities präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat IIFL Securities mit einem Umsatz von insgesamt 6,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at