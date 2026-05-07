IIFL Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IIFL Securities präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 INR gegenüber 4,14 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,46 Prozent auf 5,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,73 Milliarden INR gelegen.

In Sachen EPS wurden 18,08 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IIFL Securities 23,06 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IIFL Securities 26,03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at