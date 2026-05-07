|
07.05.2026 06:31:29
IIFL Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
IIFL Securities präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 INR gegenüber 4,14 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,46 Prozent auf 5,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,73 Milliarden INR gelegen.
In Sachen EPS wurden 18,08 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IIFL Securities 23,06 INR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IIFL Securities 26,03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.