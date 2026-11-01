WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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01.11.2026 22:59:27
IIHF ordered to allow Russia back into world championships
The Court of Arbitration for Sport has ruled that Russian teams must be allowed to take part in international ice hockey tournaments. The IIHF had banned Russia following the country's full-scale invasion of Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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