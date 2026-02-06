IINO KAIUN KAISHA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IINO KAIUN KAISHA hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,19 JPY gegenüber 43,02 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 33,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at