03.11.2025 06:31:29
IINO KAIUN KAISHA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IINO KAIUN KAISHA lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 39,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IINO KAIUN KAISHA 27,27 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat IINO KAIUN KAISHA 31,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,83 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
