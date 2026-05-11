IINO KAIUN KAISHA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IINO KAIUN KAISHA hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,56 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,42 Prozent auf 32,33 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,13 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 145,47 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei IINO KAIUN KAISHA ein Gewinn pro Aktie von 173,60 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IINO KAIUN KAISHA 127,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 141,87 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at