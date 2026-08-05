IINO KAIUN KAISHA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IINO KAIUN KAISHA präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,06 JPY gegenüber 30,88 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent auf 36,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at