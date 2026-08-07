IITL Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IITL Projects lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,60 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at