IJJ Aktie

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WKN DE: A1C7HK / ISIN: US44963Q2049

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30.04.2026 02:47:36

IJJ vs. IWN: Which iShares Value ETF Is the Better Buy for Investors?

The iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) provides a lower-cost entry to mid-cap value stocks, while the iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) offers broader exposure to the small-cap segment.Investors seeking value exposure outside the tech-heavy large-cap space often evaluate these two iShares funds. While both utilize a value-based indexing strategy, they target distinct market-capitalization tiers. This comparison examines how their differences in scale and concentration could influence a long-term portfolio strategy.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing 12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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