IJJ Aktie

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WKN DE: A1C7HK / ISIN: US44963Q2049

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12.07.2026 12:35:14

IJJ vs. SLYV: Which Value ETF Is the Better Buy Today?

When hunting for undervalued U.S. stocks, investors don't have to pick just one corner of the market. Two popular value funds -- the iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) and the State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) -- offer very different ways to invest in the same theme.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.SLYV is the cheaper of the two funds, charging a 0.15% expense ratio versus 0.18% for IJJ. It also pays more in dividends, with a yield that’s 0.22 percentage points higher than IJJ's.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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