WKN DE: A1C7HK / ISIN: US44963Q2049

27.12.2025 14:27:01

IJJ vs. VBR: Should Value Investors Choose Mid-Cap Stability or Small-Cap Growth Potential?

The iShares SP Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) and Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) differ most in cost, size, and portfolio breadth -- with VBR offering much lower fees and nearly triple the holdings, while IJJ provides a mid-cap focus.These two value-oriented exchange-traded funds aim to capture U.S. stocks trading below their estimated worth, but with different approaches: IJJ targets mid-cap companies with value characteristics, while VBR tracks a broader small-cap value index. Here's how they stack up on cost, performance, risk, and what's inside.
