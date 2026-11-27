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27.11.2026 06:31:29
IJM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
IJM hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,06 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IJM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IJM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,67 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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