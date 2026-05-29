IJM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IJM lud am 28.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

IJM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat IJM im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IJM 1,79 Milliarden MYR umsetzen können.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,88 Milliarden MYR gegenüber 6,25 Milliarden MYR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at