IJM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IJM hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 MYR. Im Vorjahresviertel hatte IJM 0,030 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,73 Milliarden MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,29 Milliarden MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at