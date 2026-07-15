IK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IK hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,45 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,76 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 28,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 42,35 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 15,21 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 14,57 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at