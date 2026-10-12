IK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IK veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,89 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,74 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,50 Prozent auf 3,07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,68 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at