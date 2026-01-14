IK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IK hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 3,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte IK 4,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at