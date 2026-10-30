IKD A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IKD A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IKD A im vergangenen Quartal 2,53 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IKD A 1,84 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at