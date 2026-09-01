Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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01.09.2026 14:21:52
Ikea cuts prices as customers struggle with rising cost of living
The Swedish retailer has seen revenue decline as the rising cost of living reduces people's ability to buy new furniture.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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