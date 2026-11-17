Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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17.11.2026 21:34:57
Ikea und Air France betroffen: Cyberattacken auf fast 200 namhafte Websites
Hacker haben Berichten zufolge versucht, über stark genutzte Websites von Unternehmen die Finanzdaten von Apple-Nutzern zu klauen. Die Geräte sollten mit schädlichen Codes infiziert werden. Der Angriff reiht sich in eine Reihe von Cyberattacken in Europa ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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