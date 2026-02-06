Ikegami Tsushinki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ikegami Tsushinki hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -38,890 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at