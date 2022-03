Ikena Oncology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ikena Oncology stellte am 17.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Ikena Oncology vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,220 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 30,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 236,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,20 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,707 USD sowie einen Umsatz von 15,56 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at