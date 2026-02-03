Ikio Lighting: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ikio Lighting hat am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,39 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,46 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at