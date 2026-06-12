IKK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IKK hat am 11.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 JPY gegenüber 2,97 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 5,52 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at