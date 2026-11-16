Ikka informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ikka präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,99 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,090 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ikka im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at