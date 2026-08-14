Ikka: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ikka hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -10,68 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3,260 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,83 Milliarden JPY – ein Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ikka 2,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at