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17.11.2026 06:31:28
IKUYO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
IKUYO lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 10,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IKUYO ein Ergebnis je Aktie von 24,10 JPY vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,41 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,88 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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