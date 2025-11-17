IKUYO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IKUYO lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,10 JPY gegenüber 8,26 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat IKUYO 7,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at