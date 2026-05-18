IKUYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IKUYO hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,86 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 108,00 JPY. Im Vorjahr waren 2,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IKUYO 30,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at