17.02.2026 06:31:28
IKUYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IKUYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,81 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 8,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 81,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
