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17.08.2026 06:31:29
IKUYO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
IKUYO hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
IKUYO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 112,55 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,14 Prozent auf 6,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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