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05.11.2026 06:31:28
IL&FS Engineering and Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
IL&FS Engineering and Construction hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,55 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 399,7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 26,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IL&FS Engineering and Construction 545,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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