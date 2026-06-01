IL FS Investment Managers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IL FS Investment Managers hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 152,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 378,8 Millionen INR ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,120 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,420 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IL FS Investment Managers im vergangenen Geschäftsjahr 655,32 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IL FS Investment Managers 421,95 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at