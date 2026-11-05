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05.11.2026 06:31:28
IL FS Investment Managers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
IL FS Investment Managers hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
IL FS Investment Managers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 INR je Aktie gewesen.
IL FS Investment Managers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 101,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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