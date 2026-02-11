11.02.2026 06:31:28

Il Jeong Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Il Jeong Industrial hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 182,81 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Il Jeong Industrial 76,60 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,37 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 9,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2080,68 KRW, nach 577,60 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Il Jeong Industrial 36,62 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 43,50 Milliarden KRW umgesetzt worden.

