Il Shin Stone: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Il Shin Stone hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -5,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,87 Prozent auf 12,40 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at