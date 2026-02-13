|
13.02.2026 06:31:29
Il Shin Stone legte Quartalsergebnis vor
Il Shin Stone lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,50 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,33 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,21 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 36,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,520 KRW gegenüber 18,33 KRW im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,77 Prozent auf 54,50 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.