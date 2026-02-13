Il Shin Stone legte Quartalsergebnis vor

Il Shin Stone lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,50 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,33 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,21 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 36,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,520 KRW gegenüber 18,33 KRW im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,77 Prozent auf 54,50 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

