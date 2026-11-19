Il Shin Stone hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 395,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Il Shin Stone ein Ergebnis je Aktie von -75,000 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Il Shin Stone 12,94 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at